Trivellazioni nel mare Adriatico La diocesi organizza un incontro

COMACCHIO

‘Le trivellazioni in Adriatico: domande per il presente, responsabilità per il futuro’. È questo il titolo del convegno organizzato dall’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, dalla diocesi di Adria-Rovigo e dalla diocesi di Chioggia, che si terrà giovedì 13 dalle 18 alla sala Eracle di Porto Viro e nel quale si alterneranno gli interventi di Giancarlo Mantovani (direttore Consorzio Bonifica Delta del Po), Vittorio Marletto (fisico e climatologo Gruppo Energia per l’Italia), Francesco Musco (urbanista Università IUAV Venezia), Giorgio Osti (sociologo Università di Padova), Bernard Schrefler (Scienze delle Costruzioni Università di Padova) e Antonio Maria Mira (giornalista Avvenire). In una lettera-invito, indirizzata a sindaci e parroci di Mesola, Codigoro, Comacchio e Goro, l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio monsignor Gian Carlo Perego (foto) presenta l’iniziativa: "Nel mese di dicembre la stampa ha dato molto risalto all’ipotesi di riprendere le trivellazioni in Adriatico nel contesto di della crisi energetica che la guerra in Ucraina ha generato. Molti sono intervenuti: chi a favore, chi in modo molto critico, preoccupati per la fragilità del nostro territorio. In questi mesi un certo silenzio è calato sulla tematica. Come vescovi delle diocesi che si affacciano sul Delta ci siamo sentiti provocati da questo tema. Ci sta a cuore questa terra, la gente che vi abita, il presente e il futuro. Abbiamo pensato di dire una parola sul tema per contribuire alla riflessione in atto. Ci è parso più corretto farlo a partire dal confronto con coloro che, per competenza scientifica, possono dirci una parola seria sulla questione". Per questo monsignor Perego, assieme al vescovo di Adria-Rovigo monsignor Pierantonio Pavanello, e al vescovo di Chioggia monsignor Giampaolo Dianin, hanno organizzato il convegno: "Siamo consapevoli che il gas è una necessità e che la politica spesso deve assumersi delle responsabilità per il bene della collettività; siamo consapevoli anche della necessità di valutare bene ogni intervento in base al territorio; siamo contrari a ogni forma di delega ad altri dei problemi, perché ciascuno deve assumersi qualche responsabilità e fare anche dei sacrifici per il bene comun", ha concluso monsignor Perego.