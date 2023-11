Trivelle, il piano procede. Il no di sindaci e pescatori

Il decreto legge doveva essere sul tavolo del consiglio dei ministri il 23 ottobre ma è slittato alla prossima seduta. Tradotto, il piano trivelle potrebbe essere discusso nell’arco di questa settimana, nei prossimi dieci giorni. Il governo di centrodestra pare intenzionato a portare avanti quella che si può considerare un’eredità del centrosinistra. Eredita pesante.

Levata di scudi in queste ore del mondo della pesca e delle istitituzioni che già a più riprese hanno detto no – Comacchio si è espresso in modo chiaro in un consiglio comunale – alla perforazioni per cercare gas nell’Alto Adriatico. Pare deciso Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente, in questa marcia irta di ostacoli che ha come obiettivo quella di favorire l’autonomia energetica del Paese. Nel decreto verrà dato nuovo impulso alle estrazioni di gas in mare, davanti al Delta del Po. Il tratto lungo il 45° parallelo, a una distanza dalla costa superiore alle 9 miglia. Ribadiscono il loro secco no i primi cittadini di Comacchio e di Goro. Pierluigi Negri (centrodestra) è perentorio. "Abbiamo detto no e ribadiamo la nostra forte contrarietà – scandisce il sindaco –, tra l’altro espressa in consiglio comunale con tanto di parere dei vertici del parco". Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Goro, Maria Bugnoli. "Forte la nostra preoccupazione – precisa – che non riguarda solo gli allevamenti di vongole e il mondo della pesca, l’economia che rappresenta il reddito per migliaia di famiglie. Ma tutto il territorio. Il Delta vive di un equilibrio delicato, il pericolo della subsidenza è assai concreto. Abbiamo già pagato in passato, vogliamo ancora pagare?". Un interrogativo pesante. A calcare ancora di più la mano è Vadis Paesanti, vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca Emilia-Romagna. "Perché tutto questo bisogno di bucare il mare, di trivellare? Per cosa, per tre bidoni di gas? Ormai gli stessi esperti ribadiscono che le estrazioni non darebbero un apporto consistente. Mi chiedo perché si persiste lungo questa strada folle. L’altro giorno c’è stato un incontro sul rigassificatore al largo della costa di Ravenna, impianto che avrebbe un forte impatto anche qui. E ribadiamo che bocciamo senza "se" e senza "ma" un impianto a circuito aperto, che ’frullerebbe’ le risorse del nostro mare".