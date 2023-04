Trivelle in mare, tre vescovi si confrontano

Oggi, alle 18, nella sala Eracle di Porto Viro (Rovigo) ci sarà un l’incontro dal titolo ‘Le trivellazioni in Adriatico: domande per il presente, responsabilità per il futuro’. E’ promosso dai vescovi delle tre diocesi che affacciano sulla laguna del Delta: monsignor Giampaolo Dianin, vescovo di Chioggia, monsignor Pierantonio Pavanello, vescovo di Adria-Rovigo; monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio. Preoccupa la possibilità che vengano riprese le trivellazioni in Adriatico.