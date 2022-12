Trivelle nel Delta, Zappaterra: "I dubbi restano"

Dubbi sull’opportunità di riaprire gli impianti estrattivi nel Delta del Po vengono espressi dalla capogruppo regionale del Partito Democratico Marcella Zappaterra, che torna sul tema. "Manca poco alla conversione in legge del decreto del Governo Meloni che consente di riattivare gli impianti estrattivi al largo della costa Adriatica – afferma Zappaterra – e spiace constatare che non è stato fugato alcun dubbio in merito all’opportunità tecnica e scientifica di farlo in un territorio fragile e particolare come quello interessato dal Mab Unesco del Delta del Po. La subsidenza che coinvolge questo territorio rischia di portare con sé problemi nel medio e lungo termine. Non a caso in una nota inviata al Comitato Nazionale Mab Unesco, al Ministero dell’Ambiente e ai presidenti delle due Regioni Bonaccini e Zaia, il Parco del Delta del Po Veneto (titolare del coordinamento della Biosfera Delta Po) ritiene avventata la decisione sulle due concessioni previste in deroga al Pitesai (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, ndr.). Decisione che guarda più al passato che al futuro dell’approvvigionamento energetico. Continuiamo a lavorare affinché in fase di conversione il decreto venga modificato. Riteniamo che le nostre preoccupazioni siano fondate – conclude Zappaterra e meritino la dovuta attenzione da parte del Governo e del Parlamento".