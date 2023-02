Trivelle nell’Adriatico, bocciato il no di Fabbri

Consiglio comunale dibattuto a Comacchio sul delicato tema dell’ipotesi del Governo di estrazioni di gas nel mare Adriatico con le trivelle, che dovrebbero essere programmate davanti alla costa emiliana ma che porterebbero "a ulteriore emergenza a causa del peggiorare della subsidenza", con un ordine del giorno di Marco Fabbri (Per fare Comacchio) che chiedeva una netto no. Stessa presa di posizione anche per Filippo Sambi (2Q20) sul rigassificatore a circuito aperto previsto per Ravenna che, secondo diversi consiglieri, "costa meno di quello a circuito chiuso ma crea un danno irreparabile all’ecosistema marino e alla pesca".

Discussione che è terminata con la non approvazione del punto sul no alle trivelle per il voto contrario della maggioranza e, invece, l’approvazione della presa di posizione contraria al rigassificatore che ha visto il dissenso dei consiglieri Buzzi, Fabbri, Patuelli e Carli. Astensione in entrambi i casi di Calderoni di Fratelli d’Italia. Dibattito che si è snocciolato su alcuni punti cardine. Fabbri infatti, riguardo le trivellazioni, chiedeva una presa di posizione contraria del consiglio comunale parlando di "perforazioni in Polesine che hanno già dato vita a una subsidenza di 4 metri e che andrebbe a peggiorare, con ricadute che causerebbero danni irreparabili anche all’ambiente" in un territorio che è anche Unesco. Posizione diversa invece sui rigassificatori, parlando di altri potenziali due nuovi "capaci di dare l’8% del fabbisogno nazionale". Ad unirsi è Sambri, che sulle trivelle parla di "altri problemi di risalita del cuneo salino", chiedendo anche il no al rigassificatore a circuito aperto per "i gravi danni alla pesca e all’ambiente marino dati dal lavaggio dei tubi col cloro, come una vera bomba in mare".

A rincarare è stata Sandra Carli Ballola (Città futura), ferma sul suo no mettendo davanti i consiglieri a ciò che succederebbe anche in caso di esplosione del rigassificatore "concesso per 25 anni", e chiedendo lumi all’amministrazione sul progetto della comunità energetica. Calderoni, dal canto suo, parla di "mondo che è cambiato, necessità emergenziali e Croazia che invece trivella". "Non siamo certi che le trivelle facciano ulteriori danni alla subsidenza ma di certo abbiamo una costa delicata – ha detto il sindaco – è acclarato però il danno ambientale per la scelta del rigassificatore aperto e non a circuito chiuso". Durante la seduta è anche stata paventata l’ipotesi di manifestazioni pubbliche di protesta. Ritirato l’emendamento della Lega di Emanuele Larosa che chiedeva mitigazioni economiche qualora il governo desse un inevitabile via libera, scontrandosi però contro il parere di molti consiglieri "un no deciso di un territorio non in vendita".

Laura Guerra