Trivelle, riparte il piano "Il Delta ancora a rischio"

di Mario Bovenzi

Rischia di diventare incandescente il clima nelle prossime ore. Dopo assicurazioni, promesse, un silenzio di mesi torna sul tavolo la spinosa questione delle trivelle in Adriatico. Nel Delta del Po. "Sabato scorso Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha annunciato che a settembre verrà di nuovo affrontato il piano trivelle", denuncia Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle. Nel decreto verrà dato nuovo impulso alle estrazioni di gas in mare, estrazioni che avevano ricevuto una battuta d’arresto dopo la levata di scudi di sindaci – Goro e Comacchio in prima fila – e del mondo della pesca.

Alcuni mesi fa le autorizzazioni nel Delta riguardavano anche un braccio di mare tra Goro e Comacchio. Si mobilitarono l’Alleanza delle cooperative italiane (Aci) e il distretto dell’Alto Adriatico, distretto che rappresenta le flotte di Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. L’operazione venne insabbiata. Ora ci risiamo. "La Regione – riprende la consigliera M5S – deve avere il coraggio di dire stop alle estrazioni di gas in Adriatico, sia per le nuove trivellazioni che per lo sfruttamento di quelle già esistenti. Solo così si può salvaguardare l’ecosistema del Delta del Po messo in pericolo dalla scellerata voglia di trivelle espressa nei giorni scorsi dal Governo e dal ministro". Piccinini chiede risposte, pronuncia il suo secco no contro nuove estrazioni di gas nel Delta del Po che interessavano, alcuni mesi fa, il tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore alle 9 miglia. Le due concessioni adesso sono la AC-14-AS e la AC-15-AX, rispettivamente di Eni e di Energean Italy. La concessione AC-14-AS interseca parzialmente il sito d’interesse comunitario a mare istituito dal Veneto. I Sic a mare di Veneto e Emilia-Romagna possono essere derogati. Una doccia fredda per gli ambientalisti e per chi si batte contro le trivellazioni. Già ci sono state alcune tappe lungo la strada per la riapertura delle concessioni al largo del Delta. Il ministero dell’Ambiente ha convocato due volte, a febbraio e ad aprile di quest’anno, un tavolo tecnico a cui ha partecipato per la Regione Emilia-Romagna il direttore generale Paolo Ferrecchi. La Regione non è stata per ora convocata a nessun tavolo nazionale, politico o istituzionale, dove poter esprimere le sue posizioni. "Pur ribadendo una posizione contraria a nuove trivellazioni in Adriatico e in particolare nell’area del Delta del Po, la Regione non ha voluto entrare nel merito rispetto all’ipotesi circolata nei giorni scorsi riguardo ad una ripresa consistente dell’estrazioni di gas proprio in quelle zone, limitandosi a dire che lo sfruttamento di queste concessioni necessiterebbero di un accordo con Emilia-Romagna e Veneto – spiega ancora Piccinini –. Una posizione che di certo non ci tranquillizza visto che a nostro avviso l’obiettivo principale della Regione dovrebbe essere quello di salvaguardare l’unicità ambientale e territoriale del Delta e, al tempo stesso, non danneggiare le attività economiche di un territorio che ha basato il proprio modello di crescita su uno sviluppo sostenibile. Estrarre di più non serve a ridurre le bollette energetiche, l’Adriatico contiene poche quantità di gas rispetto al fabbisogno nazionale. Invece di limitarsi a prendere atto di un non coinvolgimento sui progetti di estrazioni nel Delta del Po, bisognerebbe avere il coraggio di alzare la voce ed opporsi a qualsiasi ipotesi riguardo anche un’accelerazione dello sfruttamento delle concessioni esistenti".