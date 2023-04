"Trivelle, valutiamo bene le conseguenze"

COMACCHIO

Nel Delta del Po non si è sopita la preoccupazione per il possibile via libera a nuove estrazioni di idrocarburi in Adriatico. In questo contesto, a riaccendere un faro sulla questione, a fronte dei timori da più parti espressi per le eventuali conseguenze delle trivellazioni per il territorio, sono stati il vescovo di Chioggia monsignor Giampaolo Dianin, il vescovo di Adria-Rovigo monsignor Pierantonio Pavanello e monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio che hanno deciso di scendere in campo direttamente, promuovendo il partecipatissimo incontro intitolato ‘Le trivellazioni in Adriatico: domande per il presente, responsabilità per il futuro’ che si è tenuto nel pomeriggio di ieri nel Rodigino, a Porto Viro, località nel cuore del Delta del Po. Un territorio di grande fascino ambientale, naturalistico, ma, al contempo, fragile. L’iniziativa, cui sono stati invitati amministratori locali, è stata organizzata per affrontare l’argomento che suscita interesse e preoccupazione per le popolazioni che vivono i territori delle tre diocesi, con un approccio non pregiudiziale, ma scientifico. Al tavolo, infatti, erano presenti studiosi ed esperti che hanno illustrato lo stato dell’arte e indagato le questioni che si aprono con le trivellazioni: in particolare per quanto riguarda gli aspetti della subsidenza, del bradisismo, dell’incremento del cuneo salino con le dirette conseguenze sull’agricoltura.

Nel corso dell’incontro si sono alternati gli interventi del sociologo Giorgio Osti, di Giancarlo Mantovani, direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po, dell’ingegnere idraulico Bernhard Schrefler, docente emerito di Scienze delle costruzioni dell’Università di Padova, del geologo Alberto Riva, assegnista dell’Università di Ferrara, del fisico e climatologo del Gruppo Energia per l’Italia Vittorio Marletto, e dell’urbanista dello Iuav di Venezia Francesco Musco. Il tutto moderato dal giornalista di Avvenire Antonio Maria Mira. In apertura, monsignor Dianin ha evidenziato come l’iniziativa nasca dal fatto che alle diocesi "stia a cuore questa terra e la gente che la vive, la ama ed è anche preoccupata per l’oggi e per il futuro. Come Chiese locali vogliamo dar voce a questa inquietudine senza pregiudizi, ma col desiderio di capire, di confrontarci con i dati che la scienza ci può fornire e poi dare il nostro contributo, perché ogni decisione sia frutto di un serio discernimento, della prudente ponderazione delle questioni ambientali e sociali di un territorio che da tanti anni è particolarmente fragile". Il tema della subsidenza, dei cambiamenti climatici e della necessità di guardare ad energie rinnovabili hanno caratterizzato gli interventi di studiosi e esperti, che hanno analizzato lo status quo del territorio e avviato una riflessione su quello che sarà il futuro. Monsignor Perego ha tirato le fila dell’incontro, sottolineando come sulle ‘trivellazioni’ occorra "prudenza. Non possiamo permetterci, infatti, di lasciare alle future generazioni il peso di una scelta ambientale affrettata e poco approfondita che può presentare, anche alla luce delle esperienze passate, gravi conseguenze sul territorio". Il Coordinamento Polesine No Trivelle, che il 18 aprile porterà l’argomento davanti alla Corte Europea di Giustizia in Lussemburgo e organizzerà una manifestazione contro le trivelle in Alto Adriatico ad Adria il prossimo 6 maggio, ha ringraziato i vescovi delle tre diocesi "per aver dimostrato attenzione sull’argomento".

Valerio Franzoni