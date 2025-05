Trofeo Città di Bondeno: decima edizione del tiro con l'arco all'insegna dell'inclusione

Il Trofeo “Città di Bondeno” di tiro con l’arco è da tempo un appuntamento imperdibile della stagione outdoor, giunto alla sua decima edizione, sotto la regia e l’impeccabile organizzazione della società sportiva Arcieri Bondeno. "La competizione – dice l’assessore allo sport matildeo, Ornella Bonati – ha dimostrato ancora una volta il valore assoluto del tiro con l’arco. Una disciplina in grado di forgiare, grazie al controllo delle proprie emozioni e alla concentrazione. Inoltre, il Trofeo “Città di Bondeno” è da anni anche un appuntamento fondamentale d’inclusione, dimostrando come la disabilità non sia una barriera per la pratica sportiva".

Nei quasi trenta padiglioni (piazzole) si sono cimentati domenica scorsa alcuni 58 atleti, tra i quali gli assi della specialità. Con vari sportivi arrivati da tutte le regioni vicine, oltre ad un portacolori giunto appositamente dalla Sicilia.

La kermesse bondenese ha fatto registrare anche la presenza di Irene Franchini, campionessa mondiale originaria di Castelnovo ne’ Monti, sull’Appennino reggiano. L’atleta, che gareggia per gli Arcieri Bismantova, già medaglia d’oro nei mondiali del 2016 ad Ankara e del 2017 a Città del Messico, ha esordito a 19 anni alle olimpiadi di Sidney, ed ha trionfato anche a Bondeno.