Trofeo della Solidarietà. Conto alla rovescia a Corlo

È partito il conto alla rovescia per la ventitreesima edizione del Trofeo della Solidarietà, in programma dal 29 al 31 maggio al campo sportivo di Corlo. La ‘creatura’ di Davide Fratini non perde lo smalto dei giorni migliori, rinnovando l’appuntamento a colpi di pallone e beneficenza. In attesa di fare sul serio alla fine di maggio, il tradizionale torneo è stato presentato in grande stile al Dolce Segreto di Occhiobello, dove il titolare Paride e i suoi collaboratori hanno deciso di devolvere l’intero incasso della serata alle associazioni che da sempre accompagnano il Trofeo della Solidarietà. Un gesto che ha commosso Fratini, animato dal consueto entusiasmo in vista del Trofeo della Solidarietà: "È stata una bellissima serata, coi ragazzi de Lo Specchio nei panni di camerieri per i 105 ospiti presenti – ricorda l’organizzatore –. Ma quello che più mi ha colpito è stata la generosità di Paride e dello staff del Dolce Segreto, che a sorpresa hanno deciso di destinare tutto l’incasso alle nostre associazioni. Oltre a realizzare una torta gigante favolosa. Anche la raccolta di fondi dei nostri amici e partner sta già dando i frutti sperati, e il bello deve ancora arrivare perché chiaramente aspettiamo con trepidazione i tre giorni del Trofeo. A proposito, abbiamo scelto ancora Corlo perché ci troviamo bene e la consideriamo la nostra casa. Quest’anno cambieremo qualcosina sul fronte sportivo: il primo giorno sarà dedicato al calcio giovanile, il secondo al calcio dilettantistico e la serata finale al calcio femminile".

s.m.