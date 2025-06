Trofeo della Solidarietà: oltre 20mila euro raccolti per le associazioni a Corlo

È di oltre 20mila euro la cifra racimolata dal Trofeo della Solidarietà, che anche quest’anno donerà alle associazioni un contributo davvero significativo per sostenere le loro attività. I tre giorni di calcio e beneficenza andati in scena al campo sportivo di Corlo non hanno tradito le aspettative di organizzatori e appassionati, con Davide Fratini che nell’edizione numero 23 della sua creatura di gode l’ennesimo successo: "Non ho più parole per ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto, da chi ha partecipato alla manifestazione a chi ha acquistato una maglia destinando il ricavato in beneficenza, passando per quelli che hanno cenato al ristorante del Trofeo della Solidarietà – spiega lo storico organizzatore –. Per non parlare dei tanti amici che ci sostengono senza chiedere nulla in cambio, alimentando in maniera spontanea lo spirito che da sempre anima questo torneo. Le associazioni sono felicissime, ai ragazzi che hanno partecipato brillavano gli occhi: è stato tutto perfetto. Sono contento di aver puntato sul calcio giovanile nella prima serata: è stata una scelta azzeccata. Il venerdì è stata la giornata con più partecipazione, sia a tavola che a bordo campo, anche grazie a un livello tecnico davvero elevato. Il sabato nonostante la concorrenza di Palio e Champions League è andata bene, con gli Specialissimi che hanno impreziosito la serata. Un ringraziamento particolare va anche ai volontari di Corlo che continuano a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per il Trofeo della Solidarietà, e all’assessore Coletti che ha partecipato addirittura a due serate entrando subito nello spirito della manifestazione. Per tre giorni il campo sportivo di Corlo è stato un’isola felice, all’insegna della serenità e della pace, i valori in cui credo e per i quali continuerò a battermi".

s.m.