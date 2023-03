Trofeo e campionato Borgo San Giovanni, la contrada raddoppia

Si terrà domani la 16ª edizione del torneo ‘Le bandiere del cuore - Trofeo Paolo Laccetti’ e domenica il ‘Campionato nazionale under 18 - Premio Vittorio Dini’. Alla regia la Contrada borgo San Giovanni. Alla presentazione delle manifestazioni il presidente della Contrada Borgo San Giovanni Luca Battaglia, l’organizzatrice degli eventi per la Contrada Silvia Carlini e il vice presidente dell’Ente Palio Città di Matteo Cristofori. "L’organizzazione delle due manifestazioni – spiega Silvia Carlini – si è dimostrata complessa, ma la incredibile partecipazione da tutt’Italia degli atleti delle varie categorie previste nel torneo ‘Le Bandiere del Cuore - Trofeo Paolo Laccetti’, al quale si affianca anche il Premio musici intitolato alla memoria di Matteo Chiodi, sta ripagando gli sforzi fatti. Con l’adesione di 15 gruppi per 55 esercizi acrobatici e la partecipazione alla cena e festa finale di domani che ha già raggiunto le 180 prenotazioni abbiamo centrato un risultato inaspettato". All’apertura di domani pomeriggio al Palapalestre di via Tumiati, fa seguito domenica mattina, nella palestra dell’ex istituto Itis, il Campionato nazionale Under 18 , si esibirà anche il più giovane atleta ferrarese di soli dieci anni. "E’ grande la soddisfazione della Contrada – sottolinea Luca Battaglia – spinta anche dalla campagna di adesione con 80 nuovi contradaioli tra i 18 e 25 anni che porta i soci a 190". "Un risultato – spiega Matteo Cristofori – che fa ben sperare".

Lauro Casoni