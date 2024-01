’Trofeo Ilario Pontieri’, i ragazzi di Bondeno salgono sul podio

Domenica 7 gennaio si è tenuta la fase provinciale del trofeo Ilario Pontieri, storica manifestazione intitolata all’omonimo presidente Uisp venuto a mancare due anni fa. La squadra di Piscine Coperte Bondeno ha risposto presente alla manifestazione e nonostante il rientro dalle vacanze i risultati non sono mancati. I giovani atleti hanno dato il massimo in un clima sereno e inclusivo garantito dall’organizzazione della Uisp provinciale, facendo gareggiare gli atleti in batterie miste senza distinzioni di genere.

Sono arrivate anche diverse medaglie e anche alcuni pass per la convocazione in rappresentativa regionale, ben quattro qualificati rispetto ai due della stagione passata, che vanno a confermare l’ottimo lavoro svolto dai tecnici Simone Vallieri ed Eveline Borghi e la costante crescita e progressione del movimento bondenese.

Il medagliere finale conta due ori, tre argenti e quattro bronzi. I protagonisti sono Giulia Franchini, che vince i 50 farfalla e sale sul secondo gradino del podio nei 50 stile libero, Riccardo Pisa oro nei 50 farfalla, Andrea

Cattabriga che arriva due volte secondo nei 50 rana e nei 50 stile, Andrea Vincenzi anche lui due volte sul podio, sempre di bronzo, nei 50 stile e nei 50 dorso, e un bronzo arriva anche per il più grande del gruppo Pietro Zennaro nei 100 dorso, e per la più piccina Nora Cazzola nei 50 dorso.

Ottimi risultati e sensibili miglioramenti cronometrici anche per i non medagliati: Persechino, Chieregati, Callegari, Casoni, Scaringella, Zennaro Adele, Fogli, Gambuzzi e Terribile.

La nota più importante per la compagine matildea è stata soprattutto la presenza di ben tredici atleti nei giovanissimi, categoria non competitiva, ma che serve a far affacciare i piccoli nuotatori al mondo delle gare, che dalla scuola nuoto vogliono provare l’esperienza della competizione e unirsi alla squadra, dando in futuro un importante supporto al proseguimento dell’attività agonistica del territorio.

La società di Bondeno è stata l’unica della provincia a portare dei giovanissimi alla manifestazione, sintomo del fatto che si sta investendo tanto su questo progetto, e si guarda avanti per dare alla città di Bondeno una squadra agonistica solida e unita, ed essere più che una valida alternativa alle tante attività sportive del territorio.

Orgoglioso il presidente Massimo Boselli, che dopo aver riportato a Bondeno il titolo di Scuola Nuoto Federale, grazie anche all’encomiabile lavoro degli istruttori, fondamentale per porre una base importante per la squadra agonistica, si dice fiducioso di questo percorso e ottimista, sapendo che la strada è lunga ma è ben tracciata.

re. fe.