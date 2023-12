Trofeo Otto Comuni, si parte domenica 7 dalla tappa di Comacchio

Si parte da Comacchio per l’edizione 2024 del ‘trofeo 8 comuni’. La storica manifestazione podistica a tappe, prenderà il via domenica 7 gennaio e terminerà il 3 marzo 2024, organizzato da Uisp comitato di Ferrara e la collaborazione delle società podistiche ferraresi.

"Sono consapevole della complessità di mettere in piedi una manifestazione su scala provinciale. Mi complimento per la bella iniziativa del trofeo 8 Comuni, che dimostra con le sue 48 edizioni la longevità del movimento podistico del ferrarese. Per chi avrà la costanza di partecipare a tutte e cinque le tappe, anche la soddisfazione di collezionare i magneti di partecipazione dei cinque comuni e quello celebrativo finale", ha detto l’assessore Maggi.

Il primo appuntamento sarà con una ‘prima volta’ per il trofeo ‘otto comuni’ a Comacchio domenica 7 gennaio al parcheggio Ponte San Pietro con ritrovo dei partecipanti dalle 8. Il programma poi alle 9.30 categorie primi passi-pulcini sui 300 metri, esordienti 600 metri, 9.45 ragazzi e cadetti 1500 metri e infine alle 10 partiranno gli adulti femminili e maschili, oltre la categoria allievi sulla distanza di 6 km. Il calendario completo del trofeo ‘otto comuni’ prosegue il 21 gennaio a Mezzogoro. Si passa poi a febbraio il 4 a Formignana e 25 a Copparo. La quinta e ultima tappa a Jolanda di Savoia il 3 marzo. "La Uisp Ferrara punta molto – ha aggiunto Eleonora Banzi – su questa iniziativa storica, che da sempre richiama molti podisti. Una manifestazione aperta ai competitivi giovanili e adulti, ma anche con la ludico motoria. Le iscrizioni si effettueranno entro il venerdì della gara sul sito di Uisp Ferrara".

Mario Tosatti