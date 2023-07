Troisi come non l’avete mai conosciuto ‘Laggiù qualcuno mi ama’ di Mario Martone

Il Massimo Troisi del grande pubblico, ma soprattutto quello inedito, raccontato da colleghi e amici, sarà protagonista del docu-film di giovedì sera, 27 luglio, al Cinema al Parco di corso Giovecca. “Laggiù qualcuno mi ama“ di Mario Martone è il viaggio che attraversa il cinema di Massimo Troisi, mostrando le scene dei suoi film nel tentativo di metterlo in luce come regista prima ancora che come attore comico. Tra le testimonianze ci saranno anche quella di Francesco Piccolo, Paolo Sorrentino, Ficarra e Picone, nonché diversi critici che si sono dedicati allo studio della sua figura, come Goffredo Fofi.

Il biglietto ridotto (5€ anziché 6,50€) è riservato a soci Coop, soci Arci e studenti e personale UniFe.

Inizio proiezione ore 21.30.