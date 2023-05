Tromba d’aria, altri 130mila euro per i danni

Nuovo passo in avanti per quanto concerne le sistemazioni delle strutture adibite a prima assistenza e degli edifici pubblici danneggiati dalla tromba d’aria del 17 agosto 2022. La Giunta comunale di Bondeno ha infatti approvato nuovi lavori di ripristino per complessivi 130 mila euro: 110 mila saranno destinati al Centro Sportivo Bihac, con particolare riferimento alla Palestra Bonini, e i restanti 20 mila serviranno invece per ripristinare il tetto di Casa Bottazzi. "Altri due importanti interventi si aggiungono al già interminabile elenco di lavori di ripristino eseguiti da fine agosto ad oggi – sono le parole del sindaco, Simone Saletti –. Passo dopo passo, dopo aver dato priorità alle strade e ai sostegni a cittadini e imprenditori, anche i lavori pubblici stanno avanzando verso il ripristino di quello che fu un fortunale da oltre 40 milioni di euro di danni".

I due interventi in oggetto sono quindi entrambi localizzati a Bondeno: Casa Bottazzi è situata in via Ariosto, in pieno centro storico, e presto tornerà ad ospitare gli utenti del Centro socio-riabilitativo Airone. Il Centro Bihac è invece il luogo principale di aggregazione sportiva della Città, nonché uno dei centri di prima assistenza inseriti all’interno del piano di protezione civile. "Con l’intervento alla copertura del Bihac risolveremo la perdurante situazione di criticità che si verifica quando piove, con l’acqua che si infiltra dal tetto e si deposita sul parquet di gioco – descrivono l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi, e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati –. Un albero ad agosto era caduto proprio su un lato della struttura, provocando delle forature alla copertura attualmente recuperate con delle “toppe” metalliche. Con questa operazione, svolta durante il corso della prossima estate, daremo una sistemazione definitiva alla palestra, sia nel tetto sia nel parquet che verrà levigato, agevolando l’attività delle associazioni sportive e rendendo sicura la fruibilità in caso di necessità di una prima assistenza alla popolazione. Per Casa Bottazzi, invece, l’intervento è meno invasivo – concludono Vincenzi e Bonati –: si tratta di un ripristino della copertura più contenuto rispetto all’intervento al centro Bihac, ma anche questa operazione verrà svolta a breve termine". Non solo. Per il patrimonio pubblico di Bondeno si profilano due importanti interventi manutentivi e di efficientamento. In primis, con l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, circa 92 mila euro saranno impiegati per il consistente miglioramento energetico del fabbricato della Polizia Locale, un lavoro nell’ambito del maxi efficientamento degli edifici comunali che coinvolgerà anche le scuole medie, il Municipio, il Polo dell’infanzia e la Biblioteca. In più, l’Ente ha anche approvato il progetto definitivo-esecutivo da 110 mila euro per il ripristino e la messa in sicurezza della copertura del magazzino comunale, delle opere impiantistiche e delle parti interne danneggiate dal fortunale di agosto.

"Presso il fabbricato della Polizia Locale verranno sostituiti i serramenti, la caldaia e sarà effettuata la sostituzione dei corpi illuminanti con i più moderni led (il cosiddetto relamping, ndr) – spiegano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Questo corposo efficientamento consentirà di migliorare notevolmente l’edificio sotto il profilo del risparmio energetico, nell’ottica di estendere questi miglioramenti in altri quattro fabbricati comunali. Bondeno ha infatti ottenuto finanziamenti per l’efficientamento energetico da 1 milione e 150 mila euro".