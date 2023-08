"Tromba d’aria, non abbiamo perso tempo"

"Se a distanza di un anno ci sono ancora diverse cose da sistemare nella parte pubblica, in parte rientreranno nel secondo step dei risarcimenti assicurativi. Per ora abbiamo utilizzato i primi 400 mila euro dei fondi assicurativi e affrontiamo gli interventi mano a mano che i fondi arrivano. Dovrebbe esserci riconosciuto un altro milione di euro, ma siamo ancora in attesa della quantificazione definitiva della nostra assicurazione. A questo si aggiungono circa un milione e 300 mila euro riconosciuti dalla Regione".

Il sindaco Simone Saletti ritorna a quei giorni. Un anno fa, il 17 e 19 agosto Bondeno è stata devastata da una tromba d’aria e dalle piogge. Tetti divelti e case scoperchiate, alberi abbattuti e cartelli sradicati. Case private, luoghi pubblici, aziende. Una ferita complessiva, tra patrimonio privato e pubblico, quantificata allora, in 40 milioni di euro di danni. In quelle ore una scelta: "Non abbiamo aspettato e abbiamo attinto subito dall’avanzo di bilancio, utilizzando 260 mila euro da fondi comunali – ricorda Saletti – pur di mettere in sicurezza le strade pubbliche, ripulire dall’amianto caduto dai capannoni nella zona industriale e liberare strade e giardini dagli alberi sradicati e pericolosi". Ad un anno di distanza non è facile quantificare quanto sia stato risarcito complessivamente sul territorio perchè, come spiegano dal municipio, "per le assicurazioni, i privati hanno fatto da sé". "Le procedure non sono state semplici. Ci ha lavorato il personale comunale interno, sottratto ad altre funzioni perché non c’è stata una struttura dedicata". Il primo bando, di 550 mila euro è stato fatto con la Camera di commercio, prima del riconoscimento dello stato di emergenza, destinato all’abbattimento degli interessi e alla bonifica dell’amianto delle zone artigianali ed industriali: 7 mila euro per la copertura e 4 mila euro per gli interessi. Hanno partecipato una quarantina di aziende locali.

Quindici giorni fa invece, sono state spedite le raccomandate per le assegnazioni dei finanziamenti dello Stato. "E’ una prima risposta alle 200 famiglie che hanno fatto domanda a dicembre – spiegano dagli uffici –. Chi presenta la certificazione delle spese può avere in 60 giorni 5 mila euro per tetti e infissi e altro. Le 30 aziende che ne hanno fatto richiesta possono avere i primi 20 mila euro di fondi nazionali". A questo proposito un appunto dal sindaco: "La finestra dal 10 al 24 dicembre era troppo breve. Non tutti hanno fatto in tempo. Stiamo chiedendo alla Regione che consideri anche gli altri". Chi ha speso di più dovrà andare in ‘Ricognizione’ e qui i tempi per i rimborsi si dilatano a 48 mesi. Intanto sono stati completati i lavori di ripristino del tetto della palestra Bonini ma restano altri punti interrogativi: il cimitero di Settepolesini ne è un esempio. "Non c’è ancora il progetto – dice il sindaco – ma stiamo studiando un modo per risarcire le famiglie che hanno avuto le tombe danneggiate".

Claudia Fortini