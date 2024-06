‘Trombin ter’, si insedia il Consiglio

Al teatro ‘Cazzanti’ di Jolanda di Savoia, martedì sera, ha preso ufficialmente il via la legislatura della neoeletta sindaco Elisa Trombin con la seduta di insediamento del Consiglio comunale. Dopo il giuramento di Trombin, che per la terza volta è tornata a vestire la fascia tricolore, è stata la volta della nomina della giunta (nella foto): a Enrico Mancinelli, vicesindaco, sono affidate le deleghe a Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata, Politiche della casa, Protezione civile, Ambiente, Attività produttive; ad Enrico Pandini, invece, sono assegnati Associazionismo e volontariato, Politiche giovanili, Turismo, Tempo libero e Pari Opportunità. Bilancio, Scuola, Sanità, Servizi sociali, Pubblica sicurezza, Agricoltura e Sanità sono, infine, le principali deleghe in capo al sindaco, che ha anticipato l’intenzione della lista Insieme per Jolanda di attuare una rotazione nell’arco dei cinque anni, e formulare nelle prossime sedute di Consiglio anche consiglieri delegati "che collaboreranno a supporto degli assessori e del sindaco".

Nominati anche i rappresentanti della Commissione elettorale che saranno Renato Milani, Anna Aurora Bianchi e Caterina Casarini; supplenti Atena Conte, Alessandro Bini e Paola Milani. A sedere in Consiglio comunale, a fronte delle preferenze ricevute nel corso delle consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno, nei banchi della maggioranza per la lista Insieme per Jolanda siedono Alessandro Bini, Enrico Mancinelli, Renato Milani, Atena Conte, Anna Aurora Bianchi, Enrico Pandini e Francesco Grassi; nei banchi della minoranza Gabriella Dellacecca (candidata sindaco), Caterina Casarini e Paola Milani per la lista Jolanda Democratica.

v. f.