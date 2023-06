Troppe aggressioni In arrivo il Taser "Sperimentazione al via Polizia locale più forte"

FERRARA

La polizia locale sperimenterà il Taser, la pistola ad impulsi elettrici utilizzata in molte città italiane da polizia e carabinieri. È quanto ha deciso alla sua prima convocazione il tavolo tecnico voluto dal Comune. Il Taser è una arma a impulsi capace di immobilizzare temporaneamente il destinatario con un elettroshock. Negli Stati Uniti la pistola elettrica è in dotazione alla polizia sin dal 2000.

Il tavolo tecnico, composto dalla Municipale e dall’Ausl, dovrà occuparsi di stilare le linee guida tecnico-operative e il manuale per l’addestramento e la sperimentazione dell’attrezzatura. "Per Ferrara – sottolinea il vicesindaco con delega alla Sicurezza Nicola Lodi – è un passo fondamentale. Il Taser è uno strumento di buonsenso e un deterrente importante, come dimostrano i risultati ottenuti dalle forze di polizia che in Italia lo hanno già sperimentato. Con la sperimentazione e il futuro utilizzo della pistola a impulsi elettrici si creeranno più tutele per il personale impiegato nelle operazioni di perlustrazione del territorio". E ancora: "Troppe volte sentiamo di agenti aggrediti – continua Lodi – che riportano contusioni per mancanza di tutele adeguate. Non è accettabile e non si può far finta di niente. Con l’inizio di questo iter prosegue il processo di ammodernamento del nostro corpo di polizia locale. Ringrazio il comandante Claudio Rimondi per avere raccolto questa sfida".

La sperimentazione avrà una durata di 6 mesi e sarà preceduta da apposita e specifica formazione, nella quale sarà coinvolto solo personale volontario selezionato. Solamente al termine di questo percorso lo strumento potrà essere definitivamente utilizzato quale dotazione di reparto. Per quanto riguarda la polizia locale, all’incontro hanno preso parte il comandante Claudio Rimondi, la vice Monica Montanari e l’ispettore Mirco Gennari.

Per l’Ausl Clelia Sisti e Alberto Fabbri. La svolta che consentirà ai vigili di avere un’arma di dissuasione in più è stata resa possibile dalla nuova legge regionale sulla polizia locale e prima ancora dal via libera arrivato a maggio dal tavolo tecnico misto del ministero dell’Interno e della Conferenza Stato Regioni. "Le pistole elettriche – spiega una nota – sono armi di difesa concepite per immobilizzare l’aggressore senza ucciderlo e senza provocare danni irreversibili, per questo al tavolo tecnico partecipa anche l’Ausl".

