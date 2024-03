Troppe croci, dati allarmanti

Minima flessione lo scorso anno del numero di ciclisti vittime della strada, per la provincia di Ferrara, rispetto al dato record di sette registrato nel 2019. Che, però, nel 2022, ha fatto segnare il secondo peggior risultato in regione quanto a persone morte in incidenti stradali. Con sei ciclisti deceduti la provincia estense era dietro solo a Ravenna, con otto vittime. Ma molto peggio di Bologna e Reggio Emilia (2), Parma e Rimini (1), Forlì Cesena (3), Piacenza (4) e Modena (5). Peraltro in provincia di Ferrara la situazione era notevolmente migliorata nei due anni ’covid’, considerando che nel 2020 i ciclisti morti erano stati 3 e quattro l’anno successivo. Nel 2020, poi, il ritorno alla situazione prepandemica.