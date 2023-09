"Troppi bambini esclusi dagli asili nido Adesso servono convenzioni coi privati"

Bambini esclusi dagli asili nido e in lista d’attesa, famiglie in difficoltà e bisognose di servizi: la lista civica ’ViviAmo Vigarano’, attraverso i consiglieri Lisa Pancaldi, Olao Guidetti e Salvatore Ilacqua, ha inviato una mozione al sindaco in cui chiede il ripristino delle convenzioni con gli asili nido privati. Partono dai dati: "La gestione associata del nido d’infanzia intercomunale Il Veliero offre la possibilità d’inserimento di 50 bambini, elevabile fino a 58 con età dai 6 ai 36 mesi, e il 50% degli iscritti è riservato ai residenti nel comune di Vigarano Mainarda – spiegano –. Per l’anno scolastico in corso hanno trovato posto secondo la graduatoria 16 bambini residenti nel Comune di Vigarano Mainarda, e dalle graduatorie ad ora pubblicate sono rimasti esclusi 23 bambini. Il nido è un’istituzione educativa – sottolinea Pancaldi – e un servizio essenziale per le famiglie. Considerato che negli anni passati erano state stipulate convenzioni a prezzi calmierati con strutture private, per dare la possibilità di accedere a questo servizio ai bambini che erano rimasti esclusi dalla graduatoria del nido intercomunale Il Veliero, chiediamo al sindaco di ripristinare le convenzioni con gli asili nido privati. Tutti i bambini devono avere uguali opportunità educative e di sviluppo".

Claudia Fortini