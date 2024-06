Troppi daini, strade pericolose. Mamma e bimbo si schiantano. Ma è stallo sulle contromisure

C’è una data. Cinque giugno, più o meno all’ora di pranzo, stabilimento balneare Baia Tahiti, lido delle Nazioni. Quei pochi turisti che prendono il sole tra gli ombrelloni chiusi a quell’ora vedono passare un branco formato da sei daini. Si lasciano dietro le spalle le dune, fanno un po’ di slalom tra i lettini, poi di corsa prendono il mare. Una cavalcata, lungo la spiaggia, negli spruzzi delle onde. Giacomo Guidi, 52 anni, che gestisce lo stabilimento balneare, filma tutto. "Uno spettacolo meraviglioso".

C’è anche un’altra data, per la verità sono due. Il 29 maggio e il 4 giugno, verso sera, le 21,30. Chiara Manfrini, 28 anni, di Bosco Mesola, in auto con il figlioletto viene coinvolta in due incidenti. Il primo sulla Strada Acciaioli, il secondo sulla Romea. Il 29 maggio due daini sbucano dal nulla e piombano contro la sua Audi A1. Un boato, le lamiere che si accartocciano, l’airbag esplode. Lei riporta ustioni al braccio per il gas uscito dal ’pallone’ che scoppia e si sgonfia. "Edoardo, appena 11 mesi, che era nel seggiolino dietro, non si è fatto nulla. Ci siamo salvati per miracolo, per fortuna andavo piano", racconta la mamma. Il danno supera la cifretta di 11mila euro. Quattro giugno, più o meno alla stessa ora, questa volta sulla Romea la donna rivive l’incubo. A guidare è il compagno, sono sulla Cinquecento. Vedono, dall’oscurità, un daino balzare sul cofano. Un lampo, pochi istanti, poi scompare tra la vegetazione. Uno schianto che paralizza il bambino, nelle orecchie l’eco della paura. "I medici l’hanno visitato, non è rimasto ferito. Ma è sotto choc", dice la madre. Il compagno ha due costole incrinate. Il danno? La Cinquecento è da rottamare. "Abbiamo subito un danno non da poco. I daini saranno anche belli da vedere, ma sono diventati troppi, sono pericolosi. E’ necessario intervenire". Si sono rivolti ad un’assicurazione, non prenderanno una lira. "Ci hanno detto – precisa amareggiata – che la Regione, competente sulla fauna selvatica, risponde che nella zona ci sono i cartelli che avvisano della presenza di animali, quindi il danno non viene coperto. Hanno anche precisato che alto è il numero degli incidenti causati dai daini in questa zona. Come del resto ci hanno riferito i carabinieri. Adesso la sera non esco più in auto, me ne resto chiusa in casa".

Sono mesi, anni che si accavallano le segnalazioni sulla forte presenza dei daini nel Delta, nei paesi di Mesola, Volano, Comacchio e Goro. Delizia per i turisti, croce per gli agricoltori. Il Circolo Delta del Po di Comacchio, presieduto da Paola Batistini, mette sul piatto una serie di proposte per evitare che questa già difficile convivenza prenda una brutta piega. Reti lungo le strade, dissuasori sonori e luminosi per ’invitare’ gli animali a non attraversare quando si avviciano i veicoli, dossi per rallentare il traffico. "Si sono verificati due incidenti – precisa Batistini – provocati dall’attraversamento della carreggiata da parte dei daini. A maggio del 2023, in risposta all’interpellanza regionale 6605 da parte dell’assessore regionale Andrea Corsini, si dichiarava che Anas fosse disposta ad una collaborazione per la prevenzione di incidenti causati dalla fauna selvatica. Si era parlato di dissuasori sonori e luminosi che, attivandosi all’avvicinarsi delle auto, trattengano l’animale dall’attraversare. Poi si era parlato anche di cartellonistica speciale, reti. L’Acciaoli, arteria di competenza comunale, doveva essere dotata di reti di protezione e rallentatori. Ad oggi nessuno dei due tratti ha avuto interventi di sicurezza stradale e i due incidenti ne sono la dimostrazione".

Batistini si dice favorevole a quella che si definisce sterilizzazione preventiva, attraverso i farmaci. Alberto Pelacchi è il presidente provinciale Enalcaccia. Dice: "Alcune delle soluzioni proposte sono state bocciate proprio per la sollevazione che c’è stata di un fetta consistente del mondo ambientalista. E’ un aspetto che non possiamo negare, come non possiamo nascondere che una popolazione così numerosa di daini rappresenta un danno per la biodiversità. Questi animali vanno presi e portati in altre zone. Tra l’altro sono un concorrente naturale del cervo del Bosco della Mesola, una specie, questa sì, che va tutelata e protetta".