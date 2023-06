"Troppi disagi, basta cantieri in estate"

La situazione della superstrada ‘Ferrara Mare’ è approdata sui banchi della Commissione regionale Territorio, Ambiente e Mobilità, presieduta da Stefano Caliandro. In quella sede, infatti, è stata trattata un’interrogazione del consigliere regionale di Rete Civica Marco Mastacchi, attraverso la quale ha espresso la necessità "di terminare i lavori e chiudere i cantieri sulla Ferrara-Mare prima dell’inizio della stagione turistica". Come ricordato da Mastacchi, "la manutenzione di questo percorso è un tema spesso oggetto dell’attenzione delle autorità locali, ma soprattutto dei cittadini residenti in quelle zone, che ci segnalano le grosse difficoltà che quotidianamente devono affrontare nel percorrere la superstrada anche solo per recarsi all’ospedale di Cona. A partire dalla prima settimana di giugno inizieranno i mercatini ai Lidi e per le diverse attività economiche l’arrivo dei turisti sarà condizionato da una strada senza cantieri aperti". Stante la situazione, il consigliere regionale ha chiesto se la giunta Bonaccini intenda "attivarsi in anticipo per chiedere, sia ad Anas che all’amministrazione comunale l’accelerazione dei diversi cantieri in essere per evitare che anche quest’anno i cantieri vadano a ostacolare la stagione turistica che è alle porte e per garantire un transito in sicurezza sia agli utenti residenti in quelle zone sia all’imminente flusso turistico". Alla sollecitazione ha risposto l’assessore regionale a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio Andrea Corsini, il quale ha chiarito che "l’emergenza alluvione non ha consentito ad Anas una risposta formale nel rispetto dei tempi di scadenza dell’interrogazione, ma, da informazioni informali che comunque ci sono state date, c’è la conferma di un massiccio piano di opere di manutenzione programmata per il miglioramento del comfort e della sicurezza dell’infrastruttura. A fronte di un primo stanziamento di 19,5 milioni (di cui 13,5 già eseguiti), è prevista un’ulteriore tranche di lavori per 4,5 milioni dedicati alla riasfaltatura del raccordo autostradale da effettuarsi nei giorni feriali per non intralciare il flusso turistico. Alla luce dell’alluvione registrata in Romagna, la Ferrara-Mare ha beneficiato di un ulteriore finanziamento di 4,5 milioni per progettazioni già avviate. A fronte di uno stanziamento complessivo di 23,8 milioni di euro, la Regione continuerà un monitoraggio attivo per l’esecuzione delle opere nei tempi prefissati". Marco Mastacchi si è detto soddisfatto degli aggiornamenti forniti dall’assessore regionale Corsini.

Valerio Franzoni