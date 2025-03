"Troppi i 490mila euro per il festival musicale"

Nonostante non fosse tra gli argomenti in discussione, nel dibattito in Consiglio comunale di giovedì sera è stato affrontato il tema del grande festival musicale previsto per luglio a Porto Garibaldi. Un evento per cui l’Amministrazione comunale ha deciso di destinare un contributo economico massimo di 490mila euro, tramite un bando aperto a progetti candidati da associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, Pro loco e altre organizzazioni no-profit iscritte al Registro unico nazionale Terzo Settore (Runts) con esperienze nell’organizzazione di eventi musicali. A richiamare a più riprese la questione è stato il consigliere del Pd Marco Fabbri, che ha forti perplessità in relazione all’ingente ammontare del contributo, alle tempistiche considerate ridotte per la promozione dell’evento e si è interrogato sui motivi della scelta di aprire l’avviso pubblico a sole realtà del Terzo settore, non consentendo "ad imprese esperte nell’organizzazione di eventi di questa portata di poter accedere". Sul tema è intervenuta la vice sindaco Maura Tomasi che ha difeso la scelta: "Le risorse per l’evento non vengono unicamente utilizzate per ospitare artisti di grande calibro, ma anche per far promozione e pubblicità al nostro territorio". Ha altresì anticipato che, completato l’iter del bando, "da fine marzo comincerà la promozione e la pubblicità dell’evento su emittenti televisive nazionali e radiofoniche" e rivendicato come il suo unico interesse sia che "il territorio possa diventare il migliore della riviera, la Riviera degli eventi", nella convinzione che "solo gli eventi, solo la promozione, possono far lavorare il nostro territorio". Diversa la visione della consigliera Sandra Carli Ballola (La Città Futura – M5S): "Non è con eventi effimeri che si migliora questo territorio – ha affermato -. Degli eventi beneficia una minima parte di operatori economici e di fasce di popolazione. La restante parte non ha lavoro o vede la città deserta". Marco Fabbri ritiene "che investimenti di questo tipo avrebbero richiesto maggior coinvolgimento del Consiglio comunale, di operatori del territorio, del Tavolo del turismo, anche a fronte dell’aumento della Tassa di soggiorno", e ribadito i propri dubbi rispetto alla scelta dell’amministrazione di aprire il bando a soli enti del Terzo settore per via della portata del contributo e delle necessarie "capacità tecniche".

Valerio Franzoni