"Troppi rifiuti nello storico ghetto" La denuncia di ’Avanti Cento’

CENTO

"Diversi cittadini lamentano da tempol’abbandono dei rifiuti in piazza Alba Regia, all’interno dello storico ghetto di Cento, fenomeno che dura da mesi e che pare aumentato nelle ultime settimane". E quanto viene denunciato da Avanti Cento, in una interrogazione al sindaco dove si racconta di una zona ‘presa come una sorta di discarica abusiva’. "I residenti hanno segnalato al nostro gruppo consiliare un problema di sicurezza e incolumità pubblica in quell’area – scrivono Beatrice Cremonini (foto), Fabrizio Toselli e Gerlando Bruno – chiediamo dunque al sindaco e all’assessore competente se sia a conoscenza della questione, di sollecitare Clara per la rimozione dei rifiuti ed effettuare con la partecipata le dovute considerazioni sulla gestione dei ritiro rifiuti in piazza Alba Regia onde evitare l’abbandono sistematico. Ma anche se intenda attivare, tramite la polizia municipale e telecamere, controlli nella piazza Alba Regia per la sicurezza ed incolumità dei cittadini nonché per contrastare il fenomeno dell’abbandono rifiuti".

Avanti Cento ha infatti constatato diverse situazioni. "Nelle immediate vicinanze del cestino rifiuti presente nella piazzetta Alba Regia, accanto alla rastrelliera portabici vengono ripetutamente e sistematicamente abbandonati sacchetti di rifiuti e spesso anche suppellettili – dicono - i residenti ogni volta contattano Citta Verde che sistematicamente afferma di non poter eseguire il ritiro ed a sua volta chiama Clara che puntualmente riferisce che Piazza Alba Regia non è area segnata alla scarico e pertanto non compresa nelle competenze della stessa. Ma a seguito dell’insistenza dei cittadini provvede al ritiro dei rifiuti. Piazza con parcheggio pubblico ma con scarsa illuminazione e non sottoposto a controllo, che centrale e poco visibile, può risultare idoneo ad essere terreno fertile per episodi di microcriminalità". Ricordano inoltre che la zona è all’interno del Ghetto ebraico, punto di interesse turistico della città, con anche abitazioni ed attività. "I cittadini lamentano la mancanza di sicurezza, di igiene e di incolumità pubblica in quest’area – concludono – l’amministrazione ha il dovere di contrastare con ogni mezzo possibile l’inciviltà e l’insensibilità ambientale, oltre i reati di abbandono abusivo di rifiuti nel proprio territorio".