Troppi suicidi in cella, ora basta

Il 20 marzo è stata proclamata dall’Unione delle Camere penali italiane una nuova giornata di astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale. Nonostante, infatti, il fenomeno dei suicidi avvenuti in carcere in questi primi mesi del 2024 sia in continua e drammatica ascesa, non si è ancora registrato un chiaro e netto intervento del governo e della politica tutta, volto a fronteggiare tale emergenza umanitaria e a rimediare all’ingravescente fenomeno del sovraffollamento. Una delegazione della Camera penale ferrarese parteciperà alla manifestazione che si terrà con tutte le associazioni sensibili a tale emergenza e con i rappresentanti della politica favorevoli all’adozione di strumenti immediati, volti alla soluzione della crisi in atto, in piazza dei Santi Apostoli a Roma, il 20 marzo a partire dalle 14. La nostra Camera, inoltre, nel raccogliere l’invito dell’Unione, ha deciso di fare propria l’iniziativa della Camera penale di Cosenza, dal titolo ‘Un macabro contatore in ogni tribunale’, con la quale, attraverso l’esposizione, nelle proprie sedi giudiziarie, della nuda e cruda conta dei suicidi in carcere nei primi due mesi dell’anno, si ricorda a tutti, difensori e magistrati, che di carcere si muore. Si tratta di un’iniziativa dal forte valore simbolico, che mira appunto a sensibilizzare sulla drammatica emergenza umanitaria che quotidianamente vivono i nostri istituti penitenziari. Sono stati quindi affissi in tribunale, procura sede dell’Ordine degli avvocati alcuni manifesti contatori del numero dei suicidi avvenuti in carcere, ad oggi arrivati a 25 vite umane. Ribadiamo con forza e determinazione l’appello al governo e a tutte le forze parlamentari affinché si possa realizzare, tutti insieme, l’obiettivo di arrestare con efficacia il terribile fenomeno dei suicidi in carcere.

Cecilia Bandiera, presidente Camera penale ferrarese