Troppo forte la Juventus. Fuori i ragazzi di Pedriali

Finisce ai sedicesimi di finale l’avventura della Spal in Coppa Italia Primavera. Alla squadra di Pedriali (foto) non basta una doppietta di Angeletti per compiere l’impresa sul campo della Juventus che vince 4-2 staccando il pass per gli ottavi. Biancazzurri eliminati, ma a testa altissima, attraverso una prestazione coraggiosa contro una delle big del panorama nazionale e non solo. Al centro sportivo di Vinovo la Spal gioca con personalità e qualità, mettendo in difficoltà i più quotati padroni di casa. La differenza la fa la maggiore esperienza della Vecchia Signora, con Lopez Comellas (autore di una tripletta) in giornata di grazia. Bianconeri subito in vantaggio con Lopez, ma alla mezz’ora la Spal pareggia su rigore con Angeletti. Altre due reti di Lopez e il gol di Martinez chiudono i conti, ma nel finale c’è spazio per un’altra firma d’autore di Angeletti per il definitivo 4-2. Nonostante il risultato negativo, la Spal ha mostrato chiari segnali di crescita. E quello effettuato in un contesto così prestigioso rappresenta un test che può rivelarsi molto prezioso per il prosieguo della stagione. A partire dall’incontro di campionato di sabato sul campo del Renate, quinto.