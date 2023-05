Trotta: "È successo di tutto, ma alla fine ce l’abbiamo fatta"

"Chi deve prendere decisioni deve considerare angolazioni di tutti i generi, motivazioni, persone , lavoro, sicurezza, emozioni e passioni. Quando le hai prese le difendi non per te stesso ma perché hai ben in testa le conseguenze delle tue decisioni". Claudio Trotta (sotto), numero uno di Barley Arts e manager di Bruce Springsteen, zittisce le critiche sui social "dove mi hanno augurato le peggio cose", facendo leva sul risultato. Bruce deve ancora salire sul palco. In realtà, confida Trotta – che arriva nell’area stampa alle 19 accompagnato dal sindaco Alan Fabbri e dall’assessore Marco Gulinelli –, "il Boss stava assistendo con me all’apertura di Sam Fender (per lui il primo concerto in Italia), poi si è congratulato con lui". E’ teso, Trotta. Provato da "un duro lavoro cominciato due anni fa", non dimentica "le popolazioni alluvionate", ma a chi ha insinuato che il concerto sia stato fatto per motivi di business, risponde che "l’assicurazione, date le circostanze avverse in cui oltre 1500 persone hanno lavorato in queste settime, se avessimo annullato l’evento ci avrebbe ‘coperto’ e risarcito". Il Comune "mi ha dato un grandissimo supporto e grazie alla dedizione delle maestranze che hanno lavorato incessantemente, abbiamo portato a casa questo risultato". Lavori fatti sotto la pioggia, di notte, nel fango. "Ma ce l’abbiamo fatta".