CENTO

Si chiama ‘Trotterellando in via Matteotti’ ed è l’iniziativa che sarà realizzata sabato dalle 14 ideata dal Comune e realizzata in collaborazione con i negozi della via che saranno aperti fino alle 22. L’evento si inserisce nel Progetto Smart per il recupero e la prevenzione, che vede coinvolti polizia di comunità, Controllo di vicinato e Rete commerciale di vicinato. Sono molteplici le iniziative da condividere, cibo, informazione e animazione lungo l’intera strada che porta alla piazza principale e con anche la presenza dell’ufficio mobile della polizia locale che illustrerà il Controllo di vicinato, il progetto di sicurezza di via Matteotti e fornirà informazioni sulla sicurezza urbana integrata. Tra le iniziative che animeranno la via c’è la ‘Ludoteca itinerante’: chi vorrà una trottola dovrà pedalare, cioè salire sul CicloTornio per creare la sua personalizzata passando poi al laboratorio di costruzione e trovare anche la pista delle trottole, delle biglie e del ciclotappo ma anche giochi e rompicapo in legno. Per la sezione ‘Arte di vetrina’, al civico 22 vi sarà l’esposizione delle creazioni di Tartamilla e al civico 36B "Il Vintage di oggi". Allungandosi alla scuola Malpighi Renzi si potrà visitare la mostra "Harry Potter a Cento... 25 anni dopo" dalle 15.30 alle 18.30. Aderiscono ‘Facciamo uno spuntino’, Alimentari Marchesini Gabriele, Baba Food e Cento Desideri con dolci assaggi per tutti, Nuovo Bar Guercino con stuzzichini, Piada Eccetera con piadine farcite, aperitivo da Martini, pizza al taglio Da Viva e Zia, Voglia di gusto Prodotti senza glutine, Zio Doner Kebab e Centro sociale APS Ugo Bassi coi gnocchini fritti.