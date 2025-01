Dopo 20 anni trova le figlie sui social: “Le cerco da una vita, finito l’incubo”

Cento, 22 gennaio 2025 – "Stanotte ho ricevuto un messaggio di mia madre su messenger. E’ il giorno più bello della mia vita. Ci siamo ritrovate". E’ parlare è Alisia, una ragazza di Faenza che dopo 20 anni è riuscita a ritrovare la madre biologica, tolta l’una dalle braccia dell’altra quando si trovavano a Cento, e poi lei e la sorellina più piccola nata proprio nella città del Guercino, date subito in adozione. Una storia dai risvolti tristi e con tanti interrogativi, fatta di tanti anni di ricerca, terminata nella notte tra mercoledì e giovedì, grazie anche a due post sui social, molto lontani nel tempo tra loro. Una figlia e una madre dall’altro capo del mondo che sono riuscite a ritrovarsi. Ma facciamo un passo indietro. "L’ultima volta che ho visto mia mamma biologica avevo io 3 anni e mia sorella uno e mezzo. Ho iniziato a cercarla quando avevo 10 anni – ci aveva raccontato la ragazza qualche giorno prima – so poche cose, che mamma è dell’Equador e papà polacco e che noi, da Cento siamo state portate a una casa famiglia a Forlì e poi adottate. Avevo quasi perso le speranze di trovarla o che ci volesse più ma qualche giorno fa guardando su Tik Tok delle famiglie che riuscivano a riunirsi, ho ricominciato a sperare, ho scritto un appello su specifiche pagine social e anche su quelle di Cento, l’ultimo luogo dove siamo state e dove forse lei è ancora. Ho bisogno di sapere il mio passato, le mie origini e cos’è successo". Una madre che invece era dall’altra parte del mondo, in Ecuador, ma con le foto delle sue bambine, i documenti e anche i vestitini. Una madre che anch’essa si era affidata nel 2022 a post di ricerca sui social ma ad una pagina dalla quale oggi non si riusciva più ad avere risposta. "Ero a Roma e avevo piccola la prima figlia quando mi sono trovata in difficoltà e ho chiesto aiuto – è il racconto della madre, ricordando 20 anni fa – mi hanno spostato in una struttura a Bologna e poi a Cento dov’è nata la mia seconda figlia". Ha raccontato della situazione in cui ha vissuto, ‘della paura che mi portassero via le bambine’ e della sua ricerca di aiuti. E del grande dolore di questa giovane donna quando le figlie sono state messe in un’altra casa famiglia e il Tribunale dei Minori di Bologna dare il via all’iter che ha portato all’adozione. "Non ho più potuto né vederle né sapere niente delle mie bimbe – è la sua frase in lacrime – Mi ero data da fare, le avevo anche iscritte al consolato ma non ho più saputo nulla. Un inferno. Non potete capire cosa vuol dire non vedere più i propri figli. L’unica cosa che potevo fare era cercare con i social". E’ un racconto di dolore il suo, dal quale sorgono tanti interrogativi ma i miracoli a volte succedono. Anche grazie a post lasciati proprio nelle pagine della città dove c’era stata la separazione. "Mi sono svegliata stanotte con messenger che suonava, ho aperto e trovato un messaggio di madre biologica – ha detto l’indomani la ragazza – non ci credevo. Ci siamo chiamate subito al telefono, abbiamo pianto ed è stato tutto incredibile. Ho potuto sapere tutta la storia, vedere il volto di mia madre, vedere che le somiglio. In una foto ho anche visto il viso di mio padre, mi ha detto il cognome, l’ho cerato sui social e ho visto che anche lui stava cercando le sue figlie. Ora posso sapere cos’è successo e quali sono le mie radici. Ho trovato anche un fratello e una sorella, una nonna e dei cugini…e chissà cos’altro troverò. È la giornata più bella della mia vita".