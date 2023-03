"Trovare un equilibrio tra le diverse esigenze"

Per la serie "ve l’avevo detto". Il segretario provinciale di Azione Alberto Bova sfoglia una pagina del Carlino del luglio scorso: "Su Feris, alla fine, è successo esattamente quello che avevo previsto". La sua è una posizione lievemente diversa da quella del forum Ferrara Partecipata, ma con gli esponenti civici condivide la "soddisfazione per l’esito del Consiglio Comunale". "Il progetto originario – così Bova – era senz’altro da rivedere e, tra l’altro, mi pare che i correttivi che sono stati apportati vadano nella direzione indicata ampiamente dai cittadini ferraresi in più occasioni". Tra i tre, l’obiettivo di riqualificare la caserma "è senz’altro prioritario, ma non a tutti i costi". Tradotto significa che "se da un lato è giusto preservare il legittimo interesse del privato a fare un investimento cospicuo sulla città – ammette il segretario di Azione – d’altra parte è anche giusto che un’amministrazione si attivi affinché la struttura commerciale da realizzare non sia così impattante come invece sarebbe stata quella di via Caldirolo". Per cui, metodologicamente, il consiglio di Bova è quello di "trovare una soluzione equilibrata e rispettosa sia degli interessi privati, ma soprattutto delle perplessità nate tra i ferraresi". Non sarà, comunque, una mediazione facile.