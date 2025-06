"Trovare un posto ormai un’impresa"

L’utilità e la comodità dei parcheggi non si discute. La quantità dei posti auto? Quella sì, come affermato da Mauro Monterumici, un residente. "I parcheggi sono comodi, da questo punto di vista niente da dire – sottolinea –. Credo però che ne debbano aprire dei nuovi, questi sono troppo pochi per la città di Ferrara. Capisco non ci sia troppo spazio, che si tratta di un investimento oneroso. Ma qui a Ferrara esistono già delle strutture chiuse a più piani. Un esempio, il parcheggio di Borgoricco: efficiente ed essenziale. Potrebbe essere un’idea. Tariffe? Ritengo siano giuste anche se è meglio evitare aumenti che penalizzano gli automobilisti".