Trovata morta in casa in via Grillenzoni. Aveva trentacinque anni

Hanno cercato di rianimarla. Di strapparla alla morte, ma per lei, una trentacinquenne che viveva in via Grillenzoni, non c’è stato niente da fare. Erano da poco passate le 22, quando è arrivata la richiesta di soccorso al 118. Sul posto è intervenuta subito un’ambulanza, i cui sanitari hanno cercato di rianimarla. Poi è giunta anche l’automedica, e il medico a bordo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Ferrara. Sul corpo non sarebbero state rilevate tracce di violenza. Si esclude l’intervento di terzi. Decesso per cause probabilmente naturali. Ma la giovane età potrebbe portare ad approfondimenti nei prossimi giorni.