Trovata morta in casa Inchiesta della procura per capire le cause e il ruolo della droga

di Cristina Rufini

Non potranno che arrivare dall’autopsia le risposte agli interrogativi su che cosa ha ucciso la donna di 47 anni che viveva in via del Turco, in pieno centro storico. Il pm che sta indagando, Isabella Cavallari, sta aspettando di esaminare le ultime ’carte’ dei carabinieri che sono intervenuti nell’appartamento, per disporre l’autopsia sul corpo della donna. Di fondamentale importanza sarà l’esame tossicologico, considerando che su un tavolo dell’appartamento, i militari dell’Arma hanno trovato alcuni quantitativi di droga: cocaina, eroina e hashish. Il decesso può quindi essere stato causato dall’assunzione di sostanza stupefacente? Oppure si è trattato di un malore che ha colto la quarantasettenne mentre si trovava sul divano? Domande cui appunto si potrà rispondere solo dopo un esame attento del corpo. Pare che agli arti, braccia e gambe, siano stati rilevati lividi: da che cosa sono stati provocati? Di certo, al momento, c’è un’inchiesta aperta dalla procura di Ferrara per fare luce sul decesso.

L’allarme. I soccorsi, martedì pomeriggio, sono stati chiesti da una collega di lavoro della 47enne – entrambe impiegate in un ente pubblico della città – che non riuscendo a mettersi in contatto con lei, ha deciso di presentarsi a casa sua per capire che cosa fosse accaduto. Ma anche una volta arrivata in via del Turco la collega non ha ricevuto risposta. A quel punto ha deciso di far scattare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per aprire la porta, i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso avvenuto tra le 36 e le 48 ore precedenti al ritrovamento. Nell’appartamento sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Ferrara prima e del Nucleo investigativo – rimasti fino a tardi sera per i rilievi – poi, per ricostruire la situazione. L’appartamento appariva in evidente disordine e sul tavolo è stata trovata la droga. Mentre il corpo della donna era adagiato sul divano. In apparenza non sarebbero emersi evidenti segni di colluttazione o particolari indizi che possano far propendere per l’intervento di terze persone, ma comunque una situazione da approfondire, fosse altro per capire, in caso di morte dovuta all’uso di droga, se si possa essere davanti a sostanza stupefacente tagliata male. In questo caso l’inchiesta si indirizzerebbe su chi ha fornito la droga e se ci possa essere ancora in giro una partita potenzialmente mortale.