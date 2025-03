Trovata morta nella sua abitazione

Tragedia al Barco. Nella giornata di martedì

è stata ritrovata morta, nella propria abitazione di via Bentivoglio al Barco, Donatella Balducci di 67 anni. Viveva da sola, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, oltre ai vigili del fuoco che hanno proceduto all’apertura della porta di casa. In azione anche il personale sanitario del Suem118 che non ha potuto fare altro che accertare il decesso della donna, morta per cause naturali. Nella frazione era molto conosciuta, è stata responsabile del supermercato di via Bentivoglio e lavorava alla Despar Darsena a Ferrara. Dalle prime informazioni, la donna era in attesa d’intervento cardiaco da oltre otto mesi. Cordoglio da parte delle persone che la conoscevano.

m. t.