Trovata una punta vera, ora lo scontro diretto. E il Mezzolara è in forma

Fatica, fatica, fatica. Per vincere un campionato bisogna sempre saper fare fatica. Senza, si potrà anche vincere qualche partita ma non si arriva in fondo. E’ come la carriera di un pugile: non si può vincere solo di ko, arrivano i match "sporchi", duri, in cui diventa difficile far valere una superiorità e la differenza allora la fanno l’insistenza, la pazienza, la mentalità. Ecco perchè l’1-0 sul Russi ha valore, come lo ebbe l’1-0 di Sant’Arcangelo dopo la doccia fredda del debutto perdente al "Paolo Mazza" contro la neopromossa Fratta Terme.

Non si può ragionare secondo termini per cui se sei in Eccellenza vincere è scontato. Non lo è mai. Fanno bene alla Spal, i successi un po’ sofferti, e dovrebbero far bene anche all’ambiente, se ci si illude che sia tutto facile e deciso. Poi, intendiamoci: la squadra di Di Benedetto non ha rubato niente. I ravennati hanno tirato in porta con il colpo di testa non forte del difensore Dradi una sola volta al 78’. Prima e dopo, hanno magari creato rare mezze premesse senza arrivare al colpo finale, e Giacomel l’ha vissuta da spettatore. La Spal non è riuscita a creare il solito pacchetto di conclusioni, e qui sta il merito del Russi, che scegliendo il pressing uomo su uomo a tutto campo, anche in alto, in stile Gasp, ha limitato l’avvio d’azione dei biancazzurri. Però sulla lunga, dai e dai, bussa e ribussa senza accusare troppo la frustrazione, il gol è arrivato. Merito di Iglio e Moretti. Il centravanti è di grana buona. Non lo dicono solo i due gol in poco più di 100’: sa muoversi da 9, magari può mancargli il gioco spalle alla porta che tanto sarebbe servito sabato, ma conferma l’importanza di avere una punta centrale che veda la porta. Quanto al capitano, merita un capitoletto tutto suo. Se in gioventù l’ex centrocampista di Atripalda poi reinventato terzino ha attratto le attenzioni di Milan e Monaco, e se è stato indotto a un cambio di ruolo diventando terzino di fascia, qualcosa deve pur avuto avere che in Eccellenza almeno rifulgesse. E ora si è capito cosa: è la gamba. Non il tocco di palla, ma la progressione e la resistenza sui 50-60 metri. Quando parte, ha un motore che in categoria è fuori cilindrata. Sui 10 metri può anche essere contrastato nello scatto, ma sulla lunga distanza stacca tutti. Senza togliere alcunché a Moretti, il gol vincente è per gran parte suo. Di Benedetto deve usarlo anche di più come arma impropria quando la squadra deve ripartire e c’è campo aperto. In C infortuni e altro gli hanno negato il campo, ma oggi può essere importante anche perchè di là Mazzali ha a sua volta potenza e forza.

Sui binari esterni la Spal ha due treni e deve imparare a sfruttarli al meglio. Iglio tra l’altro sembra aver preso sul serio fascia e missione come si conviene a un capitano. Ora è importante capire le condizioni di Senigagliesi. Perdendo lui e Malivojevic, Di Benedetto ha dovuto affrontare il Russi senza le due pedine qualitativamente in grado di creare e risolvere da soli. Per Milos era solo febbre, mentre l’esterno sarebbe importante soprattutto domenica contro il Mezzolara, in quello che si annuncia il vero scontro diretto tra favorite di stagione. I bolognesi dopo un avvio faticato come quello estense hanno ingranato mettendosi anche a dispensare goleade.