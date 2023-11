Trovati morti altri quattro daini . Tra le ipotesi quella dei lupi

Sono morti anche gli ultimi quattro daini dell’allevamento che si trovava a Mirabello. E stavolta, oltre al possibile scontro tra esemplari, si fa largo anche l’ipotesi di volpi o lupi. La conferma arriva da Alex Soncini, il figlio del titolare dell’agriturismo mirabellese che, con tanta tristezza, ha detto di aver trovato morti martedì mattina i 3 maschi e una femmina rimasti del branco che contava una ventina di animali di cui 15 morti il giovedì prima. Parla di segni di scontri tra loro. Ma dice anche che una femmina era in condizioni tali da far pensare all’azione di qualche altro animale come le volpi. Ancora una volta parla di una situazione che si poteva prevenire. Il riferimento è anche a quanto successo una settimana prima, con dodici daini uccisi a cornate da un maschio adulto che si trovava in un particolare stato di agitazione e tre da un cacciatore allertato dal titolare dell’azienda, accaduto che è oggetto di un fascicolo di indagine aperto dal pm Andrea Maggioni. Per entrambi i casi sono aperte le indagini. A far chiarezza saranno i risultati degli esami e le analisi sugli animali dell’Asl istituto zooprofilattico di Ferrara. Anche le carcasse degli ultimi 4 daini sono state sequestrate dai carabinieri forestali di Ferrara. Alcuni sembrerebbero avere segni di cornate, mentre altri sembrerebbero oggetto di predazione. Sempre per quanto riguarda gli ultimi 4 daini, uno di loro sarebbe addirittura smembrato. Gli altri presenterebbero lesioni al collo e alle spalle che potrebbero essere state create dalle cornate in uno scontro tra loro. Sarebbero anche state rinvenute orme di canidi, forse riconducibili a lupi o volpi.

Canidi che potrebbero essere stati protagonisti o attirati dall’odore delle carcasse. A dire come potrebbero essere andate le cose saranno le indagini e gli esami in corso. Il luogo sarebbe ben recintato, la rete elettrosaldata non è sfondata ma potrebbe esserci un punto dal quale un animale potrebbe essere riuscito ad entrare. Si potrebbe parlare di volpi, presenti sul territorio ma anche di lupi. Il gruppo forestale ne aveva già avvistati l’anno scorso nella zona di Pieve di Cento. Quest’anno sia nel territorio di Cento, verso Renazzo e a Settepolesini. Ma non ci sono stati avvistamenti nel territorio di Terre del Reno. Si tratta di animali che comunque percorrono chilometri e che seguono i corsi d’acqua.

Laura Guerra