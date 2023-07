Trovato a smerciare droga in viale IV Novembre Giovane arrestato con hashish, cocaina e marijuana

Viene notato a passare della droga a un connazionale e viene arrestato. È accaduto nella notte tra ieri e giovedì in viale IV Novembre. Notando la scena, due carabinieri della stazione di Porotto hanno controllato due giovani nigeriani (un 29enne e un 23enne). Addosso al primo i militari hanno trovato tre grammi di cocaina, due di marijuana e tredici di hashish (tutti suddivisi in dosi). Il 29enne è stato quindi arrestato. Ieri mattina, in tribunale, ha patteggiato 5 mesi di reclusione. Essendo irregolare è stato portato al Cpr di Potenza.