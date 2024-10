Trovato con cocaina e soldi. Straniero in manette

FERRARA

É stato sorpreso con otto grammi di cocaina dagli agenti di polizia impegnati in controlli straordinari del territorio. L’uomo, uno straniero, è stato bloccato dagli uomini della Mobile mentre stava facendo ritorno a casa. Dopo la perquisizione personale, i poliziotti sono passati a quella domiciliare e qui hanno trovato la sostanza stupefacente e tremila euro in contanti. Soldi e droga sono stati sequestrati e l’uomo arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Sempre nel corso dei controlli straordinari di ieri, gli agenti hanno trovato un’altra persona che aveva con sé sostanza stupefacente: marijuana e hashish dal peso complessivo di 50 grammi.

L’uomo è poi stato accompagnato in questura, per ulteriori accertamenti e poi denunciato. Mentre per quanto riguarda uno straniero, con precedenti problemi con le forze dell’ordine, è stato scoperto che nesi suoi confornti pendeva un decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza. A quel punto è stato deciso il suo accompagnamento al Centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio, per il successivo riorno in patria. Lo straniero aveva appena terminato di scontare la pena per condanne relative ai reati di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti dell’ex compagna.