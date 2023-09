Trovato con droga e munizioni. Giovane si getta dalla finestra per evitare di essere arrestato

FERRARA

Quando ha visto che i poliziotti avevano scoperto droga e munizioni, non ricordandosi per un istante di essere al secondo piano di un edificio, per sfuggire, si è gettato dalla finestra. E si è fratturato una gamba. Ma tutto questo non gli ha evitato l’arresto. Poco prima infatti gli agenti gli avevano trovato 350 grammi di hashish, alcuni grammi di marijuana, droga in gran parte già confezionata in dosi pronte per essere vendute. In un’altra parte dell’abitazione, il ventottenne che vive in città, aveva il caricatore per una pistola e cinquanta munizioni. A quel punto per lui, che era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma – per una precedente indagine sempre relativa alla detenzione di droga – sarebbero scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Quando il giovane ha realizzato che cosa sarebbe accaduto di lì a poco, è corso verso una delle finestre dell’appartamento, nel tentativo di fuggire, ma è rovinosamente caduto a terra dal secondo piano. A quel punto, gli agenti hanno allertato i soccorsi. Sono arrivati i sanitari con un’ambulanza e il ventottenne è stato trasferito al pronto soccorso di Cona, dove gli è stata riscontrata la frattura di una gamba. È comunque scattato l’arresto e nel pomeriggio di ieri era stata fissata l’udienza per la convalida e per l’eventuale giudizio con rito direttissimo.

Cristina Rufini