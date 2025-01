Trovato con la droga in discoteca. Giovane scoperto e arrestato

Viene sorpreso a spacciare in una discoteca e finisce in manette. Il tutto è accaduto nei giorni scorsi in un locale notturno della città. Il personale addetto alla vigilanza ha trovato un soggetto in possesso di sostanza stupefacente. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno constatato che la sostanza era confezionata nei modi e in quantità tali da far presumere che fosse destinata allo spaccio all’interno del locale e per tale ragione hanno arrestato il sospettato e sequestrato la sostanza. Come disposto dal magistrato di turno, il ragazzo è stato messo agli arresti domiciliari in attesa della convalida.

Numerosi anche i servizi di controllo svolti dalle volanti insieme ai colleghi del reparto prevenzione crimine di Bologna. Sotto la lente sono finite le zone più complesse della città, dal Gad all’area di via Baluardi fino ai giardini di viale Cavour, di recente al centro di alcuni episodi di cronaca. Durante i servizi sono state identificate complessivamente 179 persone di cui 59 con precedenti di polizia e controllati 66 veicoli.