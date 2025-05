Trovato con la droga in tasca aggredisce gli agenti: arrestato

Sorpreso con la droga ha opposto resistenza agli agenti ed è finito in manette con una sfilza di accuse. È il risultato dell’intervento svolto martedì sera dagli uomini della polizia di Stato durante un servizio di controllo. A finire nei guai è stato un cittadino nigeriano, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato contestualmente anche per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, violazione del foglio di via obbligatorio e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Tutto è iniziato l’altro ieri sera. Gli agenti del Reparto prevenzione crimine di Bologna, impegnati in città per attività di contrasto nelle zone più soggette allo spaccio, hanno controllato due uomini che erano fermi con fare sospetto in una via della zona Gad. I sospettati, alla vista degli agenti, si sono allontanati velocemente al fine di eludere il controllo di polizia, ma uno di questi, quando è stato raggiunto, ha spintonato ripetutamente gli operatori per cercare di guadagnarsi la fuga. L’altro, invece, approfittando della situazione è riuscito a scappare. Nei confronti del fermato è stata immediatamente effettuata una perquisizione che ha permesso ai poliziotti di rinvenire, nascosti in una tasca anteriore dei pantaloni, circa undici grammi di hashish.

Ma non è tutto. Lo straniero è risultato inoltre colpito dalla misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio emesso dal questore. Reati questi ultimi per i quali è stato denunciato. Considerata la resistenza opposta al controllo è stato infine arrestato e come, disposto dall’autorità giudiziaria, trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima che verrà verosimilmente fissato nelle prossime ore.