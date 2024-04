Trovato con la droga in stazione, denunciato

Un intervento complesso, che ha richiesto l’intervento di due motociclisti, una pattuglia in borghese, una pattuglia del nucleo cinofilo e una del reparto centro della polizia locale per fermare un nigeriano in stato di agitazione. Il fatto è accaduto venerdì nel tardo pomeriggio in piazzale della Stazione, durante un servizio di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in cui erano impegnati i cinofili. Il controllo è scattato quando il cane Foras ha fiutato qualcosa nell’aria avvicinando un giovane di 27 anni che usciva dalla stazione. Nel confessare agli agenti di essere un consumatore, il 27enne sosteneva comunque di non essere in possesso di droga. Alla richiesta di mostrare i documenti l’uomo ha iniziato ad innervosirsi, tanto da costringere gli operatori a chiedere i rinforzi alla centrale a scopo precauzionale. Il cospicuo dispiegamento di forze ha reso possibile il suo trasferimento al comando di via Tassoni, dove si è proceduto alla perquisizione che ha portato al ritrovamento di un ‘cubetto’ da 5,36 grammi lordi di una sostanza che è risultata essere hashish. L’uomo è stato quindi denunciato.

Sempre venerdì, sulle mura e nel sottomura del baluardo di Santa Maria alla Fortezza, ricompreso tra corso Piave e via Fortezza, sono stati sequestrati dal nucleo cinofilo quasi venti grammi di droga fra speedball e hashish. In totale sono stati trovati sedici involucri termosaldati e otto ‘parallelepipedi’ nascosti dietro i cassonetti dell’isola ecologica di via Ticchioni, quattro ‘parallelepipedi’ a terra nel percorso ciclopedonale del sottomura e uno sulla base della cinta muraria. Ieri mattina, Foras ha invece avvicinato un uomo in piazzale dalla stazione. Questo ha spontaneamente consegnato agli agenti un cubetto che è risultato essere 5,81 grammi netti di hashish. Il 31enne, residente a Rovigo, è stato segnalato alla prefettura competente quale assuntore di sostanza.