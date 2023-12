Trovato con la droga. Trentenne arrestato

GORO

Lo hanno fermato mentre era alla guida della sua auto , quando èm stato fermato dai carabinieri, vicino Goro. L’atteggiamento un po’ nervoso del conducente, un cittadino marocchino di trent’anni, ha insospettito i militari dell’Arma, i quali a quel punto hanno deciso di passare a un controllo più approfondito: di andare oltre. E così hanno passato al setaccio la vettura, dove hanno trovato 150 grammi di cocaina, una parte suddivisa in ovuli già pronti per essere messi sul mercato. Non solo. Il proseguo della perquisizione ha portato i carabinieri della stazione di Goro a scoprire anche un panetto di hashish. Quasi come se il giovane straniero si fosse rifornito da poco. Difficile spiegare che poteva trattarsi di ’sodi personali’. Per questo il pubblico ministero di turno, Andrea Maggioni, ha disposto l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il trentenne è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida del fermo eseguito venerdì sera. Udienza che sarà fissata dal gip la prossima settimana.