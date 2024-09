Trovato con l’ecstasy, diciannovenne arrestato

COMACCHIO

È di due arresti, quattro denunce, una patente ritirata e droga sequestrata, il bilancio dell’inteso weekend di controlli eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Comacchio. Nonostante la fisiologica diminuzione dei turisti per l’avvicinarsi della fine della stagione estiva, sono state messe in campo numerose pattuglie per garantire un controllo costante e attento, in particolare nelle zone maggiormente interessate dalla "mala movida" notturna. Nel corso delle attività, un pregiudicato di Comacchio è stato arrestato in centro storico a Comacchio, in quanto è stato sorpreso a spacciare tre dosi di hashish a un italiano della zona. Durante la perquisizione nella casa dello spacciatore, i militari hanno trovato altri 10 grammi di hashish e l’occorrente per confezionarli. Per l’uomo, dunque, è scattato l’arresto e l’obbligo di firma alla caserma dei carabinieri, disposto nella mattinata di lunedì dall’autorità giudiziaria di Ferrara. A finire nei guai anche un giovane incensurato, arrestato a Lido degli Estensi. Il ragazzo è stato trovato in possesso di diciannove dosi di ecstasy, mentre era in compagnia di un coetaneo che è stato a sua volta denunciato per possesso ingiustificato di un coltello a serramanico.

L’arresto è stato convalidato e il giovane posto in libertà. È stato invece denunciato, un turista tedesco per aver aggredito i carabinieri che erano intervenuti nel residence dove alloggiava a Porto Garibaldi. A richiedere l’intervento dei militari sono stati gli ospiti della struttura ricettiva, in quanto l’uomo, dopo aver alzato un po’ troppo il gomito con gli alcolici, aveva cominciato ad inveire contro alcuni di loro senza motivo, mostrandosi molto aggressivo e violento. È stato invece denunciato per soggiorno illegale sul territorio nazionale, un ragazzo di 22 anni originario del Marocco, segnalato da alcuni residenti di Porto Garibaldi mentre, insieme ad altri suoi due connazionali, infastidiva i passanti e colpiva a calci e pugni gli ombrelloni di uno stabilimento balneare. Nel corso dei controlli stradali, è stata denunciata una donna residente a Comacchio sorpresa alla guida del suo veicolo con un tasso alcolemico di 1,4 superiore al limite consentito dalla legge: per lei è scattato l’immediato ritiro della patente, mentre l’auto è stata affidata ad un’altra persona idonea alla guida. Infine sono stati segnalati alla Prefettura, perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, un minore di Comacchio con 3 grammi di hashish, un ventenne di Milano anche lui con 3 grammi di hashish e un trentasettenne di Copparo con 7 grammi di marijuana, tutti controllati a piedi a Lido di Spina e Lido delle Nazioni. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con intensificazione nei fine settimana.

Valerio Franzoni