Trovato con tre chili di droga. Giovane arrestato e condannato

E’ stato colto praticamente sul fatto. Appena avvicinato da un potenziale cliente in cerca di un po’ di sostanza stupefacente, sono intervenuti gli uomini della squadra mobile guidata da Davide Lamanuzzi, e hanno interrotto la potenziale vendita. A quel punto è scattata la perquisizione e dentro lo zaino che il giovane, un albanese di 21 anni, aveva con sé i poliziotti hanno trovato più di tre chili di droga, del tipo hashish. Per l’esattezza tre chili e cento grammi. Per il giovane è quindi scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo straniero – a quanto si apprende – sarebbe stato tenuto sotto controllo per un po’ di tempo da parte degli uomini della sezione Antidroga, coordinato dal vice dirigente Luca Sita. Sembra infatti che l’albanese, il quale non ha precedenti specifici, sia stato individuato al suo arrivo in aeroporto a Bologna, probabilmente proveniente dalla Spagna, da Barcellona. E dalla città felsinea seguito fino a Ferrara. Una volta giunto vicino all’appartamento che ha in uso, si è avvicinato il cliente. Qui è scattata l’operazione della polizia, che ha bloccato la vendita. Poi la perquisizione e la scoperta della notevole quantità di hashish che aveva con sé.

Quasi come se si fosse trattato di un viaggio per rifornirsi. Al termine della perquisizione, gli uomini della squadra mobile hanno informato il pubblico ministero di turno, Ombretta Volta, e da qui è scattato l’arresto. Arresto convalidato ieri mattina nel corso dell’udienza di convalida davanti al giudice del Tribunale di Ferrara. Il ventunenne, assistito dall’avvocato Gian Luigi Pieraccini, non ha fatto alcuna dichiarazione e ha chiesto di concordare la pena.

Al termine dell’udienza, quindi, lo straniero ha patteggiato un anno e dieci mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena e rimessa in libertà. Il giudice ha infine disposto la confisca della droga sequestrata dalla polizia e anche del denaro di cui è stato trovato in possesso il ventunenne. L’operazione potrebbe rientrare in un’inchiesta a più ampio raggio sul sistema di spaccio di droga in alcune zone della città.

