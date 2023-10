Trovato con un etto di cocaina. Arrestato venticinquenne

COMACCHIO

Aveva con sé cinquemila euro in contanti e, in casa, nascondeva oltre un etto di cocaina, il venticinquenne arrestato sabato scorso dai carabinieri della Compagnia di Comacchio. La scoperta è avvenuta a seguito di un normale controllo stradale. Come detto, era il pomeriggio del 21 ottobre, quando i militari della Stazione di Porto Garibaldi hanno fermato un’utilitaria per un normale controllo. Il giovane alla guida è apparso piuttosto nervoso: un comportamento che ha insospettito i carabinieri che avevano altresì notato la presenza di abiti sui sedili. E per questa ragione hanno deciso di perquisire il ragazzo e la vettura, trovando oltre cinquemila euro in contanti. Una grossa somma che ha indotto gli uomini dell’Arma ad effettuare ulteriori approfondimenti. Dopo alcuni accertamenti svolti dai loro colleghi del Nucleo operativo radiomobile di Comacchio, i militari hanno individuato l’appartamento di Porto Garibaldi, dove il giovane da poco tempo viveva. E così hanno proceduto alla perquisizione anche dell’abitazione.

Nel corso delle operazioni, i carabinieri hanno trovato oltre 110 grammi di cocaina, una macchina per il sottovuoto ed un bilancino di precisione. Dunque, hanno provveduto al sequestro della sostanza stupefacente, nonché degli strumenti che sono stati ritrovati. Poi, il venticinquenne, attualmente disoccupato, è stato arrestato e portato alla casa circondariale di Ferrara, come disposto dalla Procura di Ferrara. Nella giornata di martedì, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto presso il Tribunale di Ferrara: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la scarcerazione del ragazzo con l’applicazione della misura cautelare del divieto di ritorno nella provincia di Ferrara.

v.f.