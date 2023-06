Trovato il pirata "Grazie agli agenti"

Non è andato molto lontano il pirata della strada che, nella mattinata di lunedì, ha investito una 74enne che stava attraversando la strada in via Comacchio per poi fuggire senza prestarle soccorso. L’uomo, un 86enne, è stato individuato dalla polizia locale a seguito delle indagini iniziate la mattina dell’incidente. La svolta è arrivata giovedì, quando gli agenti hanno notato un’auto danneggiata compatibile con l’incidente. Da lì è stato facile chiudere il cerchio e denunciare l’anziano automobilista per omissione di soccorso. L’anziana si trova tuttora ricoverata all’ospedale di Cona. Ha riportato diverse fratture e, lunedì, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Al suo fianco c’è il figlio Gianni, ingegnere di 46 anni. "Mamma sta meglio – spiega –, anche se ha molte fratture. Devo ringraziare la polizia locale per l’attività svolta, sono stati impeccabili. Hanno svolto le indagini rapidamente, tenendomi sempre informato sugli sviluppi". Il 46enne non nega di aver avuto timore che il caso rimanesse irrisolto. "Le incognite erano tante – ammette –, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio. Non so perché quell’uomo non si sia fermato a soccorrerla, e non credo che si farà vivo per scusarsi".