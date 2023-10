Trovato in casa con 24 chili di droga. Patteggia la pena

Ha patteggiato due anni e mezzo di reclusione per essere stato trovato in possesso di 24 chili di droga, del tipo hashish. Il giovane italo-albanese di venti anni, a febbraio scorso, era stato trovato in possesso di un simile quantitativo di sostanza stupefacente, da parte degli uomini della squadra mobile. Poliziotti che era impegnati nei servizi di contrasto allo spaccio di droga in città. Nel corso di una perquisizione nell’appartamento del giovane, i poliziotti scoprirono la droga. Per lui scattarono le manette, cui seguirono gli arresti domiciliari e poi una misura cautelare meno afflittiva. Assistito dall’avvocato Gian Luigi Pieraccini, il giovane ha concordo la pena davanti al giudice per le indagini preliminari, Silvia Marini. Sentenza che quando passerà in giudicato far decadere anche la misura cautelare.