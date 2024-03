Trovato in una pozza di sangue. Giallo sulla caduta dalle scale

MASSA FISCAGLIA

Le sue condizioni sono piuttosto gravi. E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Cona, dopo essere stato trovato quasi in fin di vita, in seguito a quella che appare come una caduta dalle scale. Si tratta di un uomo che vive in un piccolo appartamento in via Noris, a Massa Fiscaglia. La richiesta di soccorso è partita da alcuni vicini di casa che si sono accorti di quanto accaduto. Sul luogo, domenica pomeriggio si sono recati i carabinieri della Compagnia di Copparo e i sanitari del 118. Non appena i medici del servizio di emergenza sono giunti sul posto si sono resi conto della gravità delle condizioni del ferito. Gli hanno prestato le prime cure sul posto e poi lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna. Da lì ricoverato poi in terapia intensiva e in prognosi riservata, perché la lesione riportata alla testa viene considerata piuttosto seria.

Indagini. Nel frattempo i carabinieri intervenuti hanno iniziato i primi accertamenti sul luogo dove poco prima era stato rinvenuto il ferito. Al lavoro anche i militari della Scientifica del Nucleo investigativo di Ferrara.

A colpo d’occhio la situazione si presentava davvero ingarbugliata da decifrare, considerando che l’uomo non era in grado di raccontare che cosa fosse accaduto. I militari dell’Arma stanno aspettando che si riprenda per poter conoscere la sua versione, ma a ieri l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un banale incidente domestico: una rovinosa caduta dalle scale.

Il pubblico ministero di turno, Ciro Alberto Savino, ha comunque aperto un fascicolo di indagine per fare piena luce. Dalle risultanze degli accertamenti dei carabinieri intervenuti sul posto e anche in base a quanto potrà raccontare l’uomo una volta che si sarà ripreso, sarà ricostruito l’incidente, se di questo si è trattato. I militari dell’Arma, nella giornata di domenica, hanno ascoltato anche alcuni vicini di casa per capire se avessero sentito o visto qualcosa di strano prima della caduta. E per informarsi sulle abitudini dell’uomo, il quale sembra che già prima della caduta, non fosse in perfette condizioni di salute.

Cristina Rufini