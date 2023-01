Trovato morto a diciassette anni La verità solo dall’autopsia

POGGIO RENATICO

Gli atti relativi alla morte del ragazzino di 17 anni che abitava a Gallo, ieri sono arrivati in procura e la pm Ombretta Volta che coordina gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Cento, ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita probabilmente nei prossimi giorni. C’è da capire prima di tutto che cosa ha stroncato una così giovane vita. Se quei dolori accusati alcuni giorni prima possano avere una relazione con il decesso. Al momento il fascicolo d’ indagine è aperto contro ignoti. Cioè non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. Solo dopo l’esecuzione dell’autopsia sarà possibile per i genitori dare sepoltura al figlio.

Il diciassettenne è stato trovato morto dai genitori domenica mattina. A nulla sono valsi i tenativi dei sanitari del 118 accorsi sul luogo. Il giovane cuore si era già fermato. Il diciassettenne viveva in quell’abitaziona abbastanza isola, in zona Gallo, con i genitori e una sorella più piccola. Fratello e sorella frequentavano entrambi lo Ial a Ferrara, lui aveva il grande sogno di diventare cuoco e, secondo quel poco che è emerso, perché pare fosse un ragazzino molto riservato, amava molto giocare a calcio. Da quando era andato a studiare a Ferrara, si vedeva poco in paese.